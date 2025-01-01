Судовладелец пермского танкера оплатил штраф за нарушение правил охраны труда Судно «Волгонефть-212» затонуло в Чёрном море 15 декабря Поделиться Твитнуть

Судовладелец пермского танкера «Волгонефть-212» полностью оплатил штраф Государственной инспекции труда в Пермском крае за нарушение правил охраны труда, сообщили в управлении надзорного ведомства.

В инспекции отметили, что в процессе расследования инцидента, связанного с крушением танкера «Волгонефть-212», были обнаружены факты нарушения трудового законодательства. В частности, установлено, что экипаж судна не проходил обучение по охране труда и навыкам оказания первой медицинской помощи. «За выявленные нарушения ООО «Кама шиппинг» привлечено к административной ответственности в виде штрафа, который был оплачен работодателем в полном объёме», — сказано в информации.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о предписании Государственной инспекции труда в Пермском крае выплатить членам семьи моториста судна «Волгонефть 212», который погиб во время крушения, страховку в 2 млн руб. Расходы возложены на ООО «Кама шиппинг», владеющего танкером.

Напомним, 15 декабря во время непогоды в Керченском проливе получили повреждения два танкера «Волгонефти». Капитаны арестованы на два месяца. Одним из затонувших танкеров — «Волгонефть 212», принадлежащим пермской компании «Кама шиппинг», руководил 34-летний Леонид Волегов. Он находится под следствием в Симферополе (Крым). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дело в отношении него возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Во время крушения погиб вахтенный матрос из его команды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.