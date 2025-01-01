Только 9% пермяков возьмут отгул, чтобы продлить выходные в честь 8 Марта Ещё 12% опрошенных пока не определились Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Продлить свой отдых на 8 Марта, используя отпуск или отгулы, планируют только 9% пермяков. Это следует из данных опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В марте в России не будет сокращённой рабочей недели, Международный женский день приходится на субботу, но дополнительный выходной было решено перенести на 13 июня. Однако 62% пермяков не хотят брать отгулы или отпуск, чтобы продлить себе выходные. Ещё 12% утверждают, что пока не определились.

Отдохнуть подольше чаще всего хотят работники 35-45 лет. Чаще всего увеличить время отдыха хотят граждане, чей доход составляет от 100 тыс. руб. в месяц (14%).

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 11 и 6% соответственно.

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