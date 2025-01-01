Пермский край занял второе место в ПФО по стоимости винегрета Винегрет в регионе обойдется в 133 рубля Поделиться Твитнуть

Пермский край занял второе место в ПФО по стоимости винегрета. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса bankiros.ru.

По данным аналитиков, в 2025 году в регионе винегрет обойдется в 133 рубля (годом ранее — 114 рублей). В ПФО дороже этот салат стоит только в Республике Марий Эл — 137 рублей. Для подсчета взяли средние цены на продукты из ежемесячного мониторинга Росстата, а именно за январь 2025 года, поясняют аналитики.

Согласно расчетам в исследовании, предполагается, что в среднем по стране винегрет стоит 143 рубля. Так, зеленый горошек обходится в 9 рублей. В то же время на свеклу потребуется 10 рублей, на картофель — 29, на соленые огурцы — 54, на морковь — пять, на подсолнечное масло — семь.

Год назад цена была 123 рубля, это на 20 рублей ниже или на 16,2%. В основном подорожал картофель, примерно вдвое, цена выросла на 48,2%, отмечают эксперты.

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