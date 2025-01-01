В Прикамье начал работать новый благотворительный проект «Семья в ресурсе» Он направлен на расширение комплекса психологических услуг для семей с детьми Поделиться Твитнуть

Пермская общественная региональная организация «Территория семьи» запустила новый проект «Семья в ресурсе». Его главная задача — расширить спектр психологических услуг по эмоциональной поддержке для подопечных организации. Теперь им будут оказывать комплексную помощь, занимаясь ситуацией со всех сторон и работая с каждым членом семьи.

Как рассказала «Новому компаньону» заместитель руководителя «Территории семьи» Галина Прорубникова, проект стартовал 1 февраля и направлен на расширение комплекса психологических услуг для семей с детьми: это и психолог для подростков, и семейная терапия, и продолжение индивидуальных психологических консультаций, и психологические группы поддержки для родителей с любым запросом.

«Очень интересно, что у нас получилось открыть комнату эмоциональной разгрузки с массажным креслом и расслабляющей музыкой. Получается, что у нас появилась возможность более комплексно влиять на состояние человека и с эмоциональной точки зрения, и с физической. Обратиться могут семьи с детьми в ситуации бедности, пожара или домашнего насилия. Мы помогаем и многодетным семьям. С семьями будут работать специалисты по социальной работе, психологи разных направлений», — пояснила Галина Прорубникова.

Сумма гранта составила более 6 млн руб. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Отметим, на сегодняшний день в организации уже действует несколько бесплатных услуг: швейный коворкинг, участие в мастер-классах, вещевая помощь, консультации психолога, юриста и специалиста по соцработе, а также безопасная квартира для тех, кому необходимо убежище.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в прошлом году пермские НКО, работающие в сфере благотворительности, смогли реализовать много проектов. Вводились новые форматы работы с подопечными и расширялся круг благополучателей и тех, кто поддерживает волонтёров в их нелёгком труде. Подробнее о том, что удалось сделать самым известным благотворительным объединениям Перми в 2024 году, можно почитать в нашем материале.

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