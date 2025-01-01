В Прикамье троих мужчин задержали за хищение нефти Полицейские провели обыски, изъяли документы, средства связи и транспорт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали троих мужчин. Они обвиняются в краже, совершённой в крупном размере на объекте нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По предварительным данным, они похитили не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости из скважины на месторождении. Как рассказали в полиции, у обвиняемых была чёткая схема. Всё похищенное они перевезли на базу хранения. После они планировали переработать сырьё и реализовать.

Полицейские провели обыски, изъяли документы, средства связи и транспорт. Силовую поддержку оперативникам оказывали сотрудники Росгвардии.





Следствие возбудило уголовное дело по ст. 158 УК РФ. Фигурантов дела заключили под стражу. Работа по установлению всех участников и эпизодов противоправной деятельности продолжается.

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