В Прикамье троих мужчин задержали за хищение нефти
Полицейские провели обыски, изъяли документы, средства связи и транспорт
Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали троих мужчин. Они обвиняются в краже, совершённой в крупном размере на объекте нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По предварительным данным, они похитили не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости из скважины на месторождении. Как рассказали в полиции, у обвиняемых была чёткая схема. Всё похищенное они перевезли на базу хранения. После они планировали переработать сырьё и реализовать.
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