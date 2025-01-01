В Пермском медуниверситете прокомментировали скоропостижную смерть доцента вуза Сергей Денисов скончался во время беседы Поделиться Твитнуть

Фото: ПГМУ им. Вагнера

В Перми на 54-м году жизни скоропостижно скончался доцент кафедры факультетской хирургии №2 Сергей Денисов, который всю жизнь посвятил хирургии и Пермскому государственному медицинскому университету им. академика Вагнера. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как ранее писал «Новый компаньон», инцидент случился утром 3 марта в кабинете административного корпуса. Доцент кафедры факультетской хирургии в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи пыталась реанимировать учёного, но не смогла.

Сергей Денисов родился в 1971 году в Перми, в семье врачей. Его отцом был Александр Денисов — профессор и заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.

Его сын Сергей окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 1994 году. Прошёл клиническую ординатуру по специальности «хирургия» на базе МСЧ №1. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской работал ассистентом кафедры, с 2004-го — доцентом кафедры, где преподавал хирургические дисциплины и пользовался большим уважением студентов.

Среди научных интересов учёного была эндокринная хирургия. В 1999 году он защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата медицинских наук. Она была посвящена периоперационному ведению пациентов с диффузным токсическим зобом.

На протяжении долгих лет Сергей Денисов работал в краевом лечебно-диагностическом центре хирургической гепатологии и эндокринной хирургии. Он выполнял операции на органах эндокринной системы и оперировал не только в специализированном Центре, но и активно сотрудничал с медицинскими организациями Перми и Пермского края.

Сергею Денисову принадлежит более 100 научных работ. Он был автором трёх патентов на изобретения.

Коллектив Пермского медицинского университета выразил глубочайшие соболезнования его родным и близким.

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