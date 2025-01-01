В Перми на работе умер доцент медуниверситета Он упал и перестал дышать во время беседы Поделиться Твитнуть

В краевой столице доцент Пермского медицинского университета им. академика Вагнера скончался во время работы. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции труда Пермского края.

Сейчас ведомство организовало расследование смертельного несчастного случая.

Известно, что инцидент случился утром 3 марта в кабинете административного корпуса. Доцент кафедры факультетской хирургии 1971 г.р. в ходе беседы потерял сознание, упал на пол и перестал дышать.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Фельдшеры пытались реанимировать мужчину, но в итоге лишь констатировали его смерть.

Комиссия по расследованию несчастного случая установит обстоятельства и причины происшествия. Также проведут правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, с режимом его труда и отдыха. Кроме того, будут смотреть результаты судебно-медицинской экспертизы.

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