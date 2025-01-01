Таможенники изъяли в Перми сигареты и алкоголь на сумму более 1 млн рублей Всего было выявлено 10 тысяч пачек сигарет и 700 бутылок алкоголя Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми из торгового оборота изъяли табачную и алкогольную продукцию стоимостью более 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Сотрудники ведомства выявили незаконную продукцию в ходе проверочных мероприятий на внутреннем рынке, которые проводятся совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции. Всего было обнаружено почти 10 тыс. пачек сигарет с нарушением правил маркировки и около 700 единиц алкогольной продукции с признаками контрафактности.

Как отметили в ведомстве, проверочные мероприятия проводятся для пресечения противоправной деятельности, связанной с оборотом продукции на внутреннем потребительском рынке. Как писал ранее «Новый компаньон», в ходе рейдов таможенники выявили 46,9 тыс. немаркированных товаров и 8,6 тыс. товаров с признаками контрафакта.

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