Алёна Бронникова Пермские таможенники выявили более 500 пачек немаркированных сигарет Всего за год было обнаружено почти 47 тысяч товаров с нарушениями правил маркировки Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермской таможни во время проверочных мероприятий выявили партию иностранных табачных изделий, на которых отсутствовали маркировка и акцизные марки РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате таможенного осмотра помещения установлен факт хранения 589 пачек сигарет с нарушением правил маркировки идентификационными знаками на сумму более 63 тыс. руб.», — рассказал замначальника таможни — начальник службы Павел Терехов.

Всего в 2024 году в ходе рейдов было выявлено 46,9 тыс. немаркированных товаров и 8,6 тыс. товаров с признаками контрафакта. Отмечается, что целью подобных рейдов является выявление и пресечение незаконного оборота продукции на внутреннем потребительском рынке.

В июле стало известно, что индивидуальный предприниматель из Пермского края организовал перевозку немаркированных сигарет из Перми на производственную базу в Юсьву, откуда реализовывал продукцию мелкооптовыми партиями населению. У него изъяли более 6 тыс. пачек немаркированной продукции на сумму более 1 млн руб. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

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