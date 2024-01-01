Алёна Бронникова Бизнесмен из Прикамья организовал продажу контрафактных сигарет В ходе обысков у него изъяли продукцию на миллион рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Юсьвинский районный суд Пермского края рассмотрит уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя, торговавшего контрафактом. Бизнесмен организовал продажу немаркированных сигарет.

«По версии следствия, обвиняемый в период 2022-2023 годов организовал систематическую перевозку в целях продажи немаркированных сигарет различных марок из Перми на производственную базу в Юсьву. Со склада бизнесмен реализовывал данный контрафакт мелкооптовыми партиями населению», — рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ Прикамья. Во время обыска у мужчины изъяли более 6 тыс. пачек немаркированной продукции на сумму, превышающую 1 млн руб.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта, продажа немаркированных табачных изделий, совершённое в особо крупном размере). Прокуратура Юсьвинского района утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 1 млн руб.

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