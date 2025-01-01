В Перми установили памятную доску первому председателю облизбиркома Анатолию Лебедеву 3 марта исполнилось бы 85 лет Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

В понедельник, 3 марта, на здании Пермского дворца молодёжи, где размещается УИК №2817, носящая имя Анатолия Николаевича Лебедева, была открыта мемориальная доска в его честь. Сегодня первому главе Пермской областной избирательной комиссии исполнилось бы 85 лет.

В мероприятии приняли участие семья Анатолия Лебедева, включая детей и внука, глава краевого избиркома Игорь Вагин, члены различных избирательных комиссий, коллеги из ПГНИУ, где он был профессором, а также его соратники, друзья и близкие.

После открытия памятной доски присутствующие поделились воспоминаниями об Анатолии Лебедеве, рассказав о его жизни, карьере, вкладе в развитие юридической науки и избирательного права, а также других достижениях.

Избирательная комиссия Пермского края

Игорь Вагин отметил, что Анатолий Лебедев руководил сложными избирательными кампаниями в 90-е и 2000-е годы, заложив основы избирательного законодательства в регионе и сформировав главные электоральные принципы.

Анатолий Лебедев — заслуженный юрист России, автор более 60 научных работ. Он был бессменным руководителем Пермской областной избирательной комиссии с 1993 по 2007 год.

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