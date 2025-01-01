Автомобилистов Пермского края предупредили о предстоящих дорожных ограничениях Их попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобилистов предупредили о планируемых дорожных ограничениях в Пермском крае. Информацию опубликовало министерство транспорта Пермского края в своих социальных сетях.

Так, с 2 апреля по 1 мая планируются ограничения на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения с переходным типом покрытия, с 7 апреля по 6 мая — с асфальтобетонным типом покрытия, а с 1 июня по 31 августа — с асфальтобетонным типом покрытия, но с 10:00 до 22:00 при значениях температуры воздуха 32°.

Ограничения будут вводиться для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности дорог от возможных разрушений в период неблагоприятных природно-климатических условий.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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