Елена Бардукова В Пермском крае создадут дизайн-код для деревни Шадрина Результат проекта представят 14 июня Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

В 2025 году в д. Шадрина в Кудымкарском муниципальном округе организуют дизайн-экспедицию «Калиточка». Об этом в рамках презентации проекта «Точка на карте. Точка интереса» рассказала его руководитель Марина Славянская.

По её словам, в Шадрина приезжает большое количество туристов, в том числе к народному ансамблю «Пелысёк». К встрече гостей активно подключаются жители, поэтому было принято решение создать для деревни свой дизайн-код.

Во время дизайн-экспедиции запланирован выезд в населённый пункт пяти групп студентов Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического колледжа. Они продумают оформление для пяти домов местных жителей, которые дали своё согласие на реконструкцию фасадов и калиток.

Результат проекта «Калиточка» представят на празднике деревенского гостеприимства «Гор гöгöр» (Вокруг печки, 0+) 14 июня 2025 года. Подробности фестивальной программы пока не разглашаются, но известно, что на него ожидаются гости из соседних регионов, в том числе чемпионы по парению.

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