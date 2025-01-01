Елена Бардукова Кудымкарский округ Прикамья представил проект «Точка на карте. Точка интереса» В течение года в муниципалитете пройдёт более 20 различных мероприятий Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

В рамках празднования 100-летия Коми-Пермяцкого округа и Ыджыт Масленича (Большой Масленицы) был представлен проект «Точка на карте. Точка интереса», с которым команда Кудымкара выиграла звание Центра культуры Пермского края в 2025 году.

Как сообщила замглавы Кудымкарского округа Ольга Ельцова, в проект вошло 22 разнообразных мероприятия. Некоторые из них будут разовыми, какие-то продолжат жить. И основная задача — привлечь интерес к своей территории не только со стороны туристов, но и местных жителей.

Проект «Точка на карте. Точка интереса» предполагает четыре тематических блока, которые, как надеются организаторы, позволят решить задачи, важные именно для Кудымкарского округа.

Так, в блоке «открыТОЧКА» запланировано проведение самых масштабных событий проектного года. По словам креативного директора проекта Юлии Ушковой, все события будут новыми, и даже традиционные мероприятия будут идти в ногу со временем. В их числе — трибьют-концерт Александра Клещина «Синьва на Иньве», галерея вечеров «Культовые люди», фестиваль-конкурс народного танца «Туримоль» (Северная клюква), гатрофест с участием профессиональных поваров «Коми ели», открытие арт-кластера «Культурная тренажёрка» для реализации проектов и идей жителей Кудымкара.

В образовательный блок «меТОЧКА» вошёл цикл образовательных мероприятий, лекториев, творческих и познавательных лабораторий. Например, лаборатория игры на древнем музыкальном инструменте пэляны «Поющая трава».

Третьим элементом проекта станет блок «многоТОЧИЕ», направленный на благоустройство общественных пространств округа. Одним из них станет арт-объект «Буква ö и Леший» — здесь предложено установить высокую многослойную шпалеру, усаженную вьющимися многолетниками, что позволит создать фон для любителей фотографироваться.

«НиТОЧКА» — информационно-коммуникативный блок проекта. Так, в лаборатории «Блогеры культуры» принимают участие жители Кудымкарского округа старше 50 лет. Под руководством профессионалов участники будут учиться писать сценарии, монтировать видеоролики и в результате снимут серию «Бабушка-блогер».

Директор ПДНТ «Губерния», руководитель дирекции проекта «Пермский край — территория культуры» Татьяна Санникова отметила, что участие муниципалитета в программе — это возможность установки новых контактов, попробовать себя с новой стороны, посмотреть на себя свежим глазом.

«В том и суть программы, что команда говорит о той боли, которая есть в территории, механизмах и путях решения, изменения и спасения от этой боли. И если говорить о том, чем подкупила программа победителей, то как раз тем, что они не со сцены, а в диалоге с экспертами честно говорили о том, что у них болит. Они взяли на себя серьёзную работу, и перед ними стоит очень сложная задача», — подчеркнула она.

Добавим, что проект «Пермский край — территория культуры» реализуется при поддержке министерства культуры региона.

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