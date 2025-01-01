Пермская фармакадемия незаконно лишала выплат профессора В дело вмешалась краевая трудовая инспекция Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководство Пермской фармацевтической академии неоднократно нарушало трудовые права профессора. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции Пермского края в своих социальных сетях.

Как говорится в судебных решениях, которые поступили в инспекцию, работницу академии необоснованно привлекали к дисциплинарной ответственности и лишали стимулирующих выплат. При этом отмечается, что академия неоднократно привлекалась к ответственности — в виде предупреждений и штрафов — из-за нарушений трудового законодательства.

В адрес учреждения, а также в адрес ректора внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. После этого руководство учреждения предоставило в инспекцию документы, которые подтвердили восстановление прав работника. В частности, был направлен приказ о наложении дисциплинарного взыскания, а также о перечислении стимулирующих выплат в размере свыше 60 тыс. руб.













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