Пермская фармакадемия незаконно лишала выплат профессора
В дело вмешалась краевая трудовая инспекция
Руководство Пермской фармацевтической академии неоднократно нарушало трудовые права профессора. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции Пермского края в своих социальных сетях.
Как говорится в судебных решениях, которые поступили в инспекцию, работницу академии необоснованно привлекали к дисциплинарной ответственности и лишали стимулирующих выплат. При этом отмечается, что академия неоднократно привлекалась к ответственности — в виде предупреждений и штрафов — из-за нарушений трудового законодательства.
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