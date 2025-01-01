Пермь вошла в топ-20 рейтинга 100 российских городов по масштабам строительства За год столица Прикамья поднялась на две строчки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в топ-20 российских городов по масштабам строительства. На основе данных официальной статистики от «ДОМ.РФ» и численности жителей муниципальных образований «РИА Новости» составило рейтинг из 100 локаций по площади строящихся квартир в начале 2025 года на одного жителя.

Столица Прикамья оказалась на 18 месте. Здесь на каждого человека на данный момент строится 1,68 кв. м жилья. В прошлом году Пермь занимала 20-ю строчку с показателем 1,44 кв. м на человека.

Как и в прошлом году, лидерами рейтинга стали Краснодар — 4,27 кв. м/чел., Тюмень — 4,13 кв. м/чел. и Владивосток — 4,04 кв. м/чел.

Екатеринбург в этом рейтинге остался на шестом месте, увеличив показатель с 2,47 до 3,01 кв. м/чел. Москва опустилась в рейтинге с 30-го на 37 место, несмотря на рост показателя с 1,27 до 1,32 кв. м/чел. В Санкт-Петербурге объёмы строительства снизились с 1,21 до 0,94 кв. м/чел. Северная столица опустилась в рейтинге с 34-го на 55 место. Самые нижние строчки рейтинга достались Комсомольску-на-Амуре (0,01), Мурманску (0,09) и Нижнему Тагилу (0,1).

При этом эксперты подсчитали, что в абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве — к началу года возводилось 17,4 млн кв. м в многоквартирных домах. На втором месте — Краснодар (5,3 млн кв. м жилья), на третьем — Санкт-Петербург (5,26 млн кв. м). В пятёрку также вошли Екатеринбург (4,8 млн кв. м) и Тюмень (3,6 млн кв. м).

Ранее «Новый компаньон» писал, что во всех крeпных городах в феврале наметилась стагнация цен на новостройки. В Перми медианная цена за квадратный метр в строящихся квартирах составила 156 тыс. руб., что на 0,4% ниже, чем в январе.

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