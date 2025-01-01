Назначен исполняющий обязанности первого замглавы Мотовилихинского района Перми Радик Назаров перешёл в администрацию Пермского округа Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

В администрации Мотовилихинского района Перми назначили исполняющего обязанности первого заместителя главы. Как рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в мэрии, им стал бывший замглавы Добрянки Владимир Лысков.

Владимир Лысков до мая 2014 года занимал пост руководителя аппарата администрации Добрянки и заместителя главы города по социальной политике. Позже он возглавил Управление благоустройства Пермского муниципального округа, в 2023 году работал заместителем генерального директора по общим вопросам на Пермском пороховом заводе. К исполнению обязанностей в администрации Перми приступил 3 марта.

Ранее стало известно, что занимавший пост первого замглавы Мотовилихи Радик Назаров переходит на работу в Пермский муниципальный округ. Там он занял должность начальника управления по развитию инфраструктуры администрации.

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