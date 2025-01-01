В Пермском крае задержаны похитители 7 тонн нефти Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Пермском крае оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали троих мужчин, подозреваемых в крупной краже на территории нефтяной компании.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, установлено, что преступники выкачали из скважины на месторождении не менее 7 тонн нефтесодержащей жидкости. Злоумышленники действовали организованно: похищенное сырьё доставлялось на склад для дальнейшей переработки и сбыта.

В ходе обысков, проведённых на складе и в жилищах подозреваемых, были изъяты важные вещественные доказательства: документация, средства коммуникации и транспорт. В операции участвовали сотрудники Росгвардии.

Следственным управлением МВД по региону возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу. Ведётся работа по выявлению всех причастных к преступлению и установлению других эпизодов их деятельности.

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