В Перми до 21 марта ограничили движение на участке улицы Куйбышева На дороге ремонтируют канализацию Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

Как сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, с 00:00 3 марта до 00:00 21 марта будет ограничено движение транспорта до дома № 111 по ул. Куйбышева.

Движение транспорта будет организовано по одной полосе.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при проведении работ на сети канализации.

Фото: краевой минтранс

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 по 9 марта в Перми будет временно ограничен проезд для автомобилей на участке ул. Карпинского в районе пересечения с ул. Стахановской. Такая мера связана с переносом водопроводных коммуникаций. Работы являются частью масштабной реконструкции ул. Карпинского на участке от ул. Мира до ш. Космонавтов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.