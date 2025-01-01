На перекрестке улиц Карпинского и Стахановской в Перми ограничат движение Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В период с 1 по 9 марта в Перми будет временно ограничен проезд для автомобилей на участке ул. Карпинского в районе пересечения с ул. Стахановской.

Согласно информации, предоставленной Государственным казенным учреждением «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», данная мера связана с проведением работ по переносу водопроводных коммуникаций. Эти работы являются частью масштабной реконструкции ул. Карпинского на участке от ул. Мира до ш. Космонавтов.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обратились к водителям в министерстве транспорта Пермского края.

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