В расписание семи автобусных маршрутов Перми с 3 марта внесут изменения Их графики будут скорректированы по будням и выходным Поделиться Твитнуть

фото: ПГЭТ

В Перми с понедельника, 3 марта скорректируют расписание семи автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта города.

Чтобы повысить точность соблюдения расписания, вводятся изменения в графики движения шести маршрутов: № 3, 8, 30, 62, 71 и 82. Помимо этого, по будням и выходным изменится время первого отправления автобусов № 70 от микрорайона Ива. Как отмечают в ведомстве, это необходимо для того, чтобы обеспечить возможность пассажирам пересаживаться на автобусы маршрута № 81.

Ранее стало известно, что в Перми с 15 апреля по 1 ноября 2025 года запустят бесплатный маршрут общественного транспорта по территории кладбища «Северное». Автобусы будут обслуживать пассажиров по выходным, в религиозные праздники и в дни, когда наблюдается наибольший приток посетителей.

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