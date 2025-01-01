На обустройство двух платных парковок в Перми выделили почти 20 млн рублей Обе начнут функционировать в мае Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» ищет подрядчика на обустройство двух платных плоскостных парковок общего пользования местного значения на территории Перми. По данным сайта госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 19,8 млн руб.

Как указано в конкурсной документации, срок окончания выполнения работ — 40 рабочих дней c даты заключения контракта. Срок исполнения контракта — 90 рабочих дней. Источник финансирования — бюджет города. Итоги закупки подведут 25 марта.

Подрядчик должен будет установить дорожные знаки, информационные щиты, комплексы фотовидеофиксации и паркоматы, подключить новые парковки к системе внесения платежей. Речь идёт о внутризональной плоскостной парковке у Окулова, 12, входящей в тарифную зону № 201 и перехватывающей плоскостной парковке в районе ДКЖ, у Локомотивной, 1 (тарифная зона № 302).

Планируется, что обе парковки начнут функционировать с 5 мая, стоимость оплаты — 20 руб. в час. На парковке по ул. Окулова режим работы установят с 9:00 до 19:00 в рабочие дни. При непрерывном размещении оплата будет производиться за каждый полный час, но не более стоимости шести часов днём и четырёх — ночью. Парковка у ДКЖ будет работать ежедневно и круглосуточно, кроме нерабочих праздничных дней.

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