На улице Куйбышева в Перми ограничат движение транспорта до 21 марта
На участке дороги будут проводиться работы на сети канализации
Пермяков предупредили об ограничении движения транспорта на участке по ул. Куйбышева в Свердловском районе. Временное ограничение введут на проезде от ул. Куйбышева до дома № 111 (поликлиника № 4).
Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края, с 00:00 3 марта по 00:00 21 марта проезд транспорта на этом участке дороги будет осуществляться по одной полосе. Ограничение необходимо для обеспечения безопасности движения во время работ на сети канализации.
Ранее также сообщалось, что в Перми до 1 августа ввели дорожные ограничения на участке ул. Матросова между улицами Пушкина и Луначарского. Здесь с 24 февраля запрещено останавливаться и парковаться всем видам транспортных средств. Власти пояснили, что данные меры необходимы для беспрепятственного разъезда транспорта на время закрытия движения по ул. Пушкина, где проводятся строительно-монтажные работы.
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