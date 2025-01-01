На улице Куйбышева в Перми ограничат движение транспорта до 21 марта На участке дороги будут проводиться работы на сети канализации Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Пермяков предупредили об ограничении движения транспорта на участке по ул. Куйбышева в Свердловском районе. Временное ограничение введут на проезде от ул. Куйбышева до дома № 111 (поликлиника № 4).

Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края, с 00:00 3 марта по 00:00 21 марта проезд транспорта на этом участке дороги будет осуществляться по одной полосе. Ограничение необходимо для обеспечения безопасности движения во время работ на сети канализации.

Ранее также сообщалось, что в Перми до 1 августа ввели дорожные ограничения на участке ул. Матросова между улицами Пушкина и Луначарского. Здесь с 24 февраля запрещено останавливаться и парковаться всем видам транспортных средств. Власти пояснили, что данные меры необходимы для беспрепятственного разъезда транспорта на время закрытия движения по ул. Пушкина, где проводятся строительно-монтажные работы.

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