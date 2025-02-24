Пермских автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях Они будут действовать на участке улицы Матросова между улицами Пушкина и Луначарского Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Автомобилистов Перми предупредили о дорожных ограничениях на участке улицы Матросова. Об этом в своём телеграм-канале сообщило министерство транспорта Пермского края.

По информации ведомства, ограничение будет действовать на участке улицы Матросова между улицами Пушкина и Луначарского с 22:00 24 февраля и до 00:00 1 августа 2025 года. В этот период здесь будет запрещено останавливаться и парковаться всем видам транспортных средств. Припарковаться можно будет только в выделенных парковочных карманах.

В ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» уточнили, что это нужно для беспрепятственного разъезда транспорта на время закрытия движения по ул. Пушкина, где проводятся строительно-монтажные работы.





Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.