Пермских автомобилистов предупредили о дорожных ограничениях
Они будут действовать на участке улицы Матросова между улицами Пушкина и Луначарского
Автомобилистов Перми предупредили о дорожных ограничениях на участке улицы Матросова. Об этом в своём телеграм-канале сообщило министерство транспорта Пермского края.
По информации ведомства, ограничение будет действовать на участке улицы Матросова между улицами Пушкина и Луначарского с 22:00 24 февраля и до 00:00 1 августа 2025 года. В этот период здесь будет запрещено останавливаться и парковаться всем видам транспортных средств. Припарковаться можно будет только в выделенных парковочных карманах.
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