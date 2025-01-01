Экс-министр транспорта Пермского края вернулся на работу в Коми Владимир Митюшников трудоустроился в структуру «ЛУКОЙЛа» Поделиться Твитнуть

Владимир Митюшников

Константин Долгановский

Бывший министр транспорта и связи Пермского края Владимир Митюшников 27 февраля возглавил зарегистрированное в Республике Коми ООО «Усинск НПО-Сервис», владельцем которого является ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Соответствующая информация содержится в выписке из ЕГРЮЛ.

До назначения министром Митюшников работал заместителем директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Должность министра он занимал с 2012 по 2014 год, после чего вернулся в нефтегазовую компанию и возглавил НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Согласно открытым данным, в последние годы занимал должность руководителя в ООО «Уралойл». Является учредителем башкирских ООО «Инвесткрепёж» и ООО «ТД «Профкрепёж», а также соучредителем пермского ООО «Титановые технологии».

ООО «Усинск НПО-Сервис» зарегистрировано в 2011 году. Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Уставный капитал — 238,7 млн руб. Выручка в 2023 году составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 713,4 млн руб.

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