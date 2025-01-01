В Прикамье простились с 47-летним сапёром Он погиб на СВО в апреле 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Верещагинского округа" ВКонтакте

В зоне боевых действий СВО погиб уроженец Прикамья Константин Бизимов. Администрация Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях выразила соболезнования родным и близким военнослужащего.

Он родился 4 июля 1976 года в Лысьве, позже его семья переехала в Верещагино. После школы работал в пожарной части, на Верещагинском комбинате благоустройства.

Рядовой, сапёр мотострелкового батальона Константин Бизимов был убит в зоне СВО 10 апреля прошлого года. У него остались жена, дочь и сын. Церемония прощания с военнослужащим состоялась 1 марта в Верещагино.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе специальной военной операции в Украине погиб 28-летний военнослужащий из Пермского края Дмитрий Петров. Он служил в звании гвардии рядового с июля 2024 года в должности стрелка-сапёра в мотострелковом батальоне. Похороны пройдут 3 марта.

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