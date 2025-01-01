В Пермском крае снизился средний размер автокредита В январе этот показатель составил 1,15 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский





По динамике среднего размера выданных автокредитов Пермский край входит в топ-30 регионов страны, занимая 17-е место. Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер автокредита снижается уже седьмой месяц подряд. При этом снижение данного показателя существенно ускорилось после введения в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.





В целом по стране, в январе 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,23 млн руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,3% (в декабре 2024 года — 1,30 млн руб.).









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