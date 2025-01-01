Россияне стали активнее интересоваться вакансиями ушедших из России брендов Количество поисковых запросов выросло в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

Россияне стали активнее интересоваться вакансиями ушедших из России брендов. Так, с 15 по 25 февраля количество соответствующих запросов выросло в два раза относительно такого же периода прошлого года. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

«Количество поисковых запросов начало расти постепенно с 15 февраля, когда появились первые сообщения о возможном возвращении зарубежных компаний на российский рынок. Пик пришёлся на 21 и 22 февраля, вслед за поручением президента Владимира Путина проработать механизм возвращения иностранных компаний», — говорят аналитики.





Чаще всего россияне интересовались, есть ли вакансии в Adidas, Cisco, Uniqlo, Pepsi и Starbucks. На эти пять брендов пришлось 60% от всех поисковых запросов на покинувшие российский рынок компании.





Тем не менее от общего числа поисковых запросов интерес потенциальных запросов небольшой. Меньше всего россиянам интересны McDonalds, Coca-Cola, LG, Massimo Dutti, Johnson & Johnson, Ford, Mazda, H&M.

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