На дороге Пермь-Екатеринбург столкнулись три автомобиля Пострадали четыре человека Поделиться Твитнуть

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Днём 28 февраля на 91 км трассы Р-243 (быв. Пермь — Екатеринбург) произошло дорожно-транспортное происшествие — столкнулись три автомобиля: ВАЗ 2121, «Рено Логан» и «Лада Гранта», есть пострадавшие. Об этом сообщили в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа.

На место выехали спасатели и экстренные службы. По прибытию к месту вызова транспортные средства удалось стабилизировать, пострадавшим оказана первая помощь, позднее люди были переданы врачам скорой.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Всего в результате ДТП ранения получили четыре человека (мужчины 1972, 1968 и 2000 г.р. и девушка 2003 г.р.)

В ГИБДД региона информацию об аварии пока официально не прокомментировали.

фото Поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

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