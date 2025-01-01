Алёна Бронникова Участника СВО из Прикамья, жену которого обманули мошенники, нашли погибшим Михаила Щукина похоронят в Кишертском округе Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Пропавшего без вести в зоне СВО контрактника Михаила Щукина из Прикамья нашли погибшим. Как сообщает 59.ru со ссылкой на жену военнослужащего, похороны планируется организовать в ближайшее время. Его тело доставят в Кишертский округ 2 марта.

Михаил Щукин отправился на СВО в августе 2024 года, в октябре он перестал выходить на связь, а в декабре его жена стала получать в мессенджере сообщения от неизвестного, представившегося врачом ростовской больницы.

Мошенник отправил нечёткое фото и сообщил, что якобы военнослужащий нуждается в срочном лечении, для чего женщина должна выслать деньги. Она отправила 30 тыс. руб. и поехала в Ростов, но в больнице сообщили, что её мужа там никогда не было, а фото оказалось подделкой. После чего пострадавшая обратилась в полицию.

Тело Михаила было недавно найдено в зоне проведения спецоперации.

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