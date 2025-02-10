Мошенники обманули пермячку, прислав ей фото мужа, пропавшего в зоне СВО Они вынудили перевести 30 тысяч рублей якобы на его лечение в госпитале Поделиться Твитнуть

мошенники прислали пермячке фото (справа) якобы её мужа, попавшего в госпиталь после освобождения из украинского плена. Коллаж 59.ru

Мошенники отправили нечёткое фото мужа одной из жительниц Пермского края, который пропал без вести в зоне СВО. Позвонивший представился врачом Ростовской областной больницы по фамилии Кучер и попросил перевести 30 тыс. руб. на срочное лечение. Женщина перевела деньги. Об этом сообщает 59.ru.

Как выяснило издание, супруг пермячки уехал на СВО по контракту, и связь с ним была потеряна в октябре 2024 года. В декабре ей позвонил мужчина, выдавая себя за врача, он сообщил личные данные её пропавшего мужа и прислал размытое изображение, а также медицинскую справку в подтверждение своих слов. Он утверждал, что её муж участвовал в обмене пленными и находится в тяжёлом состоянии в госпитале.

По словам пострадавшей, переведя запрошенную «врачом» сумму, она тут же поехала в Ростов. Однако по прибытии в больницу ей сообщили, что её мужа там никогда не было. Также выяснилось, что фото оказалось подделкой. Жительница написала заявление в полицию.





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