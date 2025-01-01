Главу округа в Прикамье обязали отреставрировать памятник героям ВОВ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с неудовлетворительным состоянием мемориального комплекса, посвящённого павшим в Великой Отечественной войне, прокуратура Пермского края направила предписание главе Горнозаводского округа. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что мемориал расположен в пос. Кусье-Александровский. Прокурорская проверка выявила недостаточное внимание со стороны муниципальных властей к поддержанию памятников в надлежащем виде, что привело к критическому состоянию одного из них.

На памятнике, находящемся в центре поселка, обнаружены трещины и сколы, наблюдается разрушение облицовки. Ввиду отсутствия действий со стороны администрации округа по восстановлению мемориала, прокуратура внесла представление главе муниципалитета.

Сейчас проходит процедура заключения договора на реставрацию.

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