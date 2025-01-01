В Карагайском округе Прикамья занялись укрупнением населённых пунктов Решение приняли депутаты местной думы Поделиться Твитнуть

В Карагайском округе местные депутаты приняли решение укрупнить населённые пункты в территории. В частности, предлагается объединить деревни Рачево и Левино с селом Нердва, а также деревню Гудыри с деревней Ярино.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», основанием для объединения послужили решения собрания жителей.

После того, как будет готова законодательная инициатива об изменении административно-территориального устройства Карагайского округа, её направят на рассмотрение депутатов Законодательного собрания Пермского края.

Напомним, ранее в Юсьвинском муниципальном округе Прикамья депутаты приняли решение об упразднении восьми деревень. Речь идёт о населённых пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Их включат в состав села Юсьва. Объединение позволит населённым пунктам участвовать в программе догазификации.

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