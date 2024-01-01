Алёна Бронникова В Юсьвинском округе Прикамья планируют упразднить восемь деревень Все они войдут в состав села Юсьва Поделиться Твитнуть

Фото: деревня Асаново / Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района

В Юсьвинском муниципальном округе Прикамья планируют упразднить восемь деревень. Как сообщается в telegram-канале «На местах», такое решение было принято депутатами думы округа. Населённые пункты присоединят к с. Юсьва.

«Речь идёт о населённых пунктах Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино, Почашер, Черемново. Они будут присоединены в состав села Юсьва. Одновременно, согласно решению, деревни упраздняются», — отмечается в публикации.

Главе округа поручили подготовить законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства в Пермском крае. Ранее изменения были внесены в генплан территории на основании обращения жителей этих деревень. Объединение позволит населённым пунктам участвовать в программе догазификации.

Как ранее писал «Новый компаньон», в сентябре краевой парламент одобрил упразднение трёх деревень, опустевших в начале 2000-х годов. Деревни Губаны и Козловка Уинского административного района были известны с конца 18-19 веков, а упоминание деревни Паньково в Ординском муниципальном округе было зафиксировано в Пермской летописи ещё в 17 веке.

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