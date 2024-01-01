Алёна Бронникова С карты Пермского края исчезнут ещё три опустевшие деревни Одна из них упоминалась ещё в летописях 17 века Поделиться Твитнуть

В Пермском крае ликвидирует ещё три деревни, опустевшие в начале 2000-х годов. Законопроекты об их упразднении были приняты на пленарном заседании регионального парламента 19 сентября.

Документ об упразднении двух населённых пунктов в Уинском административном районе в сентябре был принят депутатами во втором чтении. Речь шла о деревнях Губаны и Козловка.

Деревня Губаны известна с конца 18 века. Она входила в состав Судинского сельского поселения Уинского муниципального района. Последний житель переехал в село Воскресенское Уинского района и был снят с регистрационного учёта в Губанах в июне 2001 года.

Козловка входила в состав Уинского сельского поселения, впервые упоминается в конце 19 века. Последний житель переехал в д. Кочешовка Уинского района в 2009 году.

Кроме того, в рамках заседания в первом чтении был принят законопроект об упразднении д. Паньково в Ординском муниципальном округе. Этот населённый пункт впервые упоминается в Пермской летописи в 17 веке. Жители покинули его ещё в 2000 году.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, во всех трёх деревнях не проживает ни одного человека. Результаты обследования территорий в 2024 году показали, что населённые пункты заросли деревьями и кустарниками, признаков использования земельных участков не обнаружено, жители, объекты социнфраструктуры и коммунальные сети отсутствуют.

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