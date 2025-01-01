Азартные игры в Перми маскировали под благотворительную деятельность Организатор подпольного казино отправлена под суд Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае следователи СК РФ завершили расследование уголовного дела против жительницы Свердловской области. Она обвиняется в незаконной организации группой лиц по предварительному сговору азартных игр с использованием оборудования вне специальной игорной зоны.

Следствие установило, что женщина 1985 года рождения, работая кассиром-оператором, с января по июль 2022 года вместе с сообщниками нелегально проводила азартные игры в Перми, маскируя их под благотворительность. Использовались нежилые помещения в Мотовилихинском и Индустриальном районах города. Преступная деятельность принесла злоумышленникам доход, превышающий 26 млн руб.

После совершения преступления обвиняемая скрылась от следствия, из-за чего была объявлена в розыск. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.

В отношении соучастников обвиняемой уголовное дело тоже завершено и в данный момент находится на рассмотрении в суде, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

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