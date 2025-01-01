Названы самые популярные предметы по выбору на ЕГЭ в Пермском крае Лидирует обществознание Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В министерстве образования Пермского края рассказали о самых популярных предметах по выбору на ЕГЭ у выпускников школ региона. В текущем году свыше 9,8 тыс. человек намерены участвовать в Едином государственном экзамене.

Обществознание вновь возглавило список предпочтений среди предметов по выбору, собрав более 3,6 тыс. участников. Информатика заняла вторую позицию с 2,5 тыс. зарегистрированных. Биология замыкает тройку лидеров, привлекая почти 1,8 тыс. желающих. Физика и химия также вошли в первую пятёрку: 1,5 тыс. и 1,3 тыс. человек соответственно.

В ведомстве отметили тенденцию роста интереса к точным наукам в Пермском крае. Растёт число выпускников, выбирающих для сдачи профильную математику, физику и информатику. В 2025 году профильную математику выбрали 5,4 тыс. человек, что характерно для поступающих на технические специальности.

Для получения аттестата достаточно сдать русский язык и математику (базового или профильного уровня), а остальные предметы нужны для поступления в вуз. Как и в прошлом году, будет возможность пересдать один предмет по выбору 3 и 4 июля. Досрочный период ЕГЭ начнётся 21 марта и завершится 21 апреля, основной период — с 23 мая, а пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

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