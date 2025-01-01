В Прикамье пока не стали возрождать вытрезвители В бюджете региона не предусмотрено выделение на это средств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае комиссия по профилактике правонарушений не нашла оснований для создания специализированных организаций для оказания помощи гражданам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Поэтому создание системы вытрезвителей в регионе, которую анонсировали краевые власти в прошлом году, отложили.

Как сообщает Properm со ссылкой на власти региона, для помощи лицам, находящимся в алкогольном или наркотическом опьянении, действуют другие меры помощи. Например, центр социальной адаптации.

Напомним, осенью прошлого года власти Пермского края утвердили закон о создании вытрезвителей. Сообщалось, что первые учреждения начнут работать с 1 января 2025 года.

Как говорилось в документе, организации будут создаваться в населённых пунктах с численностью более 100 тыс. человек. Решение будет приниматься на основе нескольких критериев. Например, количество протоколов об административных правонарушениях и преступлениях, совершённых в состоянии опьянения, а также количество случаев гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

По состоянию на октябрь 2024 года вытрезвители функционировали в 27 регионах России.

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