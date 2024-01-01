С 2025 года в Прикамье начнут работать вытрезвители Специализированные организации есть уже в 27 российских регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края утвердили закон о создании специализированных организации для оказания помощи гражданам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает ТК ВЕТТА. Первые вытрезвители начнут работать с 1 января 2025 года.

В документе говорится, что такие организации будут создаваться населённых пунктах с численностью более 100 тыс. человек. Решение будет приниматься на основе нескольких критериев. Например, количество протоколов об административных правонарушениях и преступлений, совершённых в состоянии опьянения, а также случаев гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

Сейчас вытрезвители функционируют уже в 27 регионах России.

Напомним, в сентябре этого года законопроект о создании вытрезвителей прошёл второе чтение на пленарке заседания заксобрания региона. Законопроект был принят в первом чтении в июне 2024 года, а в августе в документы внесли поправки.

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