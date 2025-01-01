«Новогор-Прикамье» увеличит объём инвестиций в систему водоснабжения Сумма вложений в 2025 году составит 1,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В рамках инвестиционной деятельности компания «Новогор-Прикамье» планирует увеличить в 2025 году объём вложений на 311 млн руб. Сумма инвестиций в систему водоснабжения и водоотведения составит 1,7 млрд руб. Как сообщили в ООО, основным источником финансирования проектов является чистая прибыль компании.

В прошлом году на выполнение концессионных обязательств компания направила 543 млн руб., ещё 394 млн — на подключение новых объектов к системе водоснабжения и водоотведения Перми, и 404 млн, которые были получены от платы за негативное воздействие на систему водоотведения, были направлены на реализацию соответствующих проектов. За год было обновлено 22,5 км сетей. Одним из самых крупных проектов стала реконструкция ключевой насосной станции ГНС-5 «Вишерская», объём вложений составил 187 млн руб.

В этом году концессионные обязательства выросли до 653 млн руб. Одним из основных мероприятий является внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания стоков БОС. К проекту «Новогор» приступил ещё в 2024 году, общая сумма расходов по нему превысит 900 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Новогор» приступил к подготовке к паводковому сезону. С наступлением оттепели и дождей ожидается рост нагрузки на систему водоотведения.

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