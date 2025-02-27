Более 60% жителей Пермского края регулярно занимаются спортом Об этом глава профильного министерства доложила губернатору Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин, глава Пермского края, провёл рабочую встречу с Татьяной Чесноковой, министром спорта региона, где были рассмотрены результаты работы министерства за 2024 год и намечены планы на 2025-й.

Чеснокова сообщила, что в прошлом году в Прикамье появилось свыше 80 спортивных объектов различного назначения. В рамках краевых программ было построено 44 открытых спортплощадки, 3 межшкольных стадиона, 4 лыжные базы модульного типа и отремонтировано 20 спортзалов. Благодаря федеральной поддержке в рамках проекта «Бизнес-спринт» были построены многофункциональный спорткомплекс в Перми, модульный спортзал в Пермском округе и фиджитал-центр. Крупнейшим открытием года стал спорткомплекс «Энергия» в Перми.

Министр отметила, что все новые объекты доступны для жителей, что привело к увеличению числа регулярно занимающихся спортом в регионе на 2%, достигнув 60,2%. (Ранее, на встрече с министром спорта РФ, губернатор Махонин называл цифру в 58%.)

Чеснокова также поделилась планами на 2025-2027 годы, подчеркнув увеличение объёмов строительства спортсооружений. Планируется продолжить создание объектов шаговой доступности, площадок ГТО и «умных» спортплощадок, а также реализовать крупные проекты: бассейны, Дома спорта и ледовые арены в муниципалитетах и лыжероллерную трассу в Перми. Будет проведена модернизация трамплинов школы «Летающий лыжник», УДС «Молот» и лыжной базы «Пермские медведи».





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