Пермский край перевыполнил план по физической активности Об этом губернатор Прикамья доложил министру спорта РФ Поделиться Твитнуть

В пятницу, 7 февраля, прошла рабочая встреча между министром спорта России Михаилом Дегтярёвым и губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на встрече обсудили спортивные возможности региона и планы по развитию инфраструктуры.

Дегтярёв охарактеризовал Пермский край как регион, где жители активно занимаются спортом, подчеркнув, что в Прикамье ежегодно строится около 80 спортивных объектов различного уровня — от небольших площадок до масштабных комплексов.

Дмитрий Махонин сообщил, что по итогам 2024 года более 58% жителей края занимаются физической культурой на регулярной основе, что выше плана в 55%. Напомним, президентом РФ поставлена задача достичь показателя не менее 70% к 2030 году.

Губернатор напомнил, что самым масштабным спортобъектом, введённым в эксплуатацию в 2024 году, стал многофункциональный комплекс «Энергия» площадью 17 тыс. кв. м. Также в регионе построили первый фиджитал-центр и модульный игровой зал.

В 2024 году были построены три межшкольных стадиона, четыре модульные лыжные базы и 44 открытые площадки в 26 муниципальных образованиях. Эти сооружения включают игровые площадки, хоккейные корты, экстрим-парки, пам-треки и зоны для воркаута. В десяти регионах отремонтировали 20 спортивных залов.

В 2025 году начнётся возведение крытых ледовых комплексов в четырёх муниципалитетах. Также завершится реконструкция стадиона «Юность» и строительство новой Ледовой арены в Перми.

В Перми началось сооружение многопрофильной спортивной арены на 10,5 тыс. мест в Дзержинском районе.

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