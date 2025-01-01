В пермском парке Каменских запустили систему видеонаблюдения Всего установлено 30 камер Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В МКУ «ГорЗеленСтрой» рассказали о завершении установки 30 камер видеонаблюдения в парке Каменских. На текущей неделе все камеры были подключены, и видеоинформация передаётся на пункт охраны.

Видеонаблюдение охватывает всю территорию парковой зоны. Данные с камер поступают к сотрудникам службы безопасности, которые в круглосуточном режиме следят за обстановкой и в случае необходимости будут оперативно реагировать на любые события.

Напомним, ранее в пресс-службе мэрии сообщали, что в общей сложности в пределах благоустраиваемых зон вдоль реки Данилихи планируется установить 167 камер видеонаблюдения.

Сквер Каменских был реконструирован в рамках проекта «Зелёное кольцо»: там созданы велосипедные и пешеходные маршруты, мосты и лестницы, игровые и спортивные зоны, а также смонтировано освещение. В 2025 году аналогичные работы завершатся на участке возле Центрального рынка и в Серебрянском парке, также будут организованы дождевые сады.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.