В Прикамье арестанту пытались передать «запрещёнку» в шоколадных конфетах Поделиться Твитнуть

ГУФСИН России по Пермскому краю

В Соликамске, в СИЗО-2, подведомственном ГУФСИН России, пресекли попытку передать арестанту две SIM-карты, искусно спрятанные внутри шоколадных конфет. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

Представители пенитенциарной системы Пермского края отмечают всё более возрастающую изобретательность родственников, стремящихся доставить «запрещёнку» заключённым. Они прячут её в самые разные вещи и продукты. «При проверке посылок конфеты, колбаса и прочие продукты питания — всё это приходится разрезать не так, как для сервировки стола», — отметили в ГУФСИН.

Там же напомнили, что согласно российскому законодательству, любая передача средств мобильной связи или других средств коммуникации лицам, находящимся в местах лишения свободы или под стражей, влечёт за собой наказание. Нарушителям грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб. или в размере дохода осуждённого за период от года до двух лет, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же период.

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