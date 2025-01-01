Жительнице Перми придётся заплатить более 2 млн рублей за кражу электроэнергии Поделиться Твитнуть

Пермский районный суд рассмотрел дело по иску филиала ПАО «Россети Урал» — «Пермэнерго» к жительнице Перми, которая пользовалась электроэнергией, не имея соответствующего договора. Суд удовлетворил иск энергетической компании.

Специалисты «Пермэнерго» обнаружили факт незаконного потребления электроэнергии в многоквартирном доме в центре Перми. Выяснилось, что местная жительница самовольно подключила коммерческое помещение на первом этаже дома к электросети, минуя процедуру технологического присоединения.

Общий объём незаконно потреблённой электроэнергии превысил 223 тыс. кВт⋅ч, а ущерб, нанесённый энергетической компании, составил более 2,1 млн руб.

Добровольно гасить долг женщина отказалась, тогда «Россети Урал» обратились в суд.

Тот, рассмотрев все обстоятельства дела, полностью поддержал требования «Россети Урал» и постановил взыскать с ответчицы 2,157 млн руб. в качестве компенсации ущерба, а также расходы на уплату государственной пошлины.

Попытка обжаловать решение в апелляционном порядке оказалась безуспешной: вышестоящий суд оставил решение Пермского районного суда без изменений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.