Крупнейший производитель яйца в Пермском крае вложит в модернизацию 840 млн рублей Птицефабрика «Комсомольская» в 2025 году запустит два новых корпуса Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В первом полугодии 2025 года АО «Птицефабрика «Комсомольская», являющаяся ведущим производителем яиц в Пермском крае, планирует запустить два современных корпуса для размещения промышленного поголовья птицы. Этот шаг, сообщили в пресс-службе предприятия, позволит заменить устаревшие птичники, возведённые в 60-е годы прошлого века.

Новые объекты, расположенные в Кунгурском округе, будут оборудованы по последнему слову техники и смогут вместить 212 тыс. птиц. Эти два корпуса по своей производительности заменят восемь старых корпусов, которые будут закрыты после ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Общий объём инвестиций в модернизацию птицефабрики оценивается примерно в 840 млн руб.

В планах предприятия на 2026 год — строительство современного комбикормового завода.

В 2024 году «Птицефабрика «Комсомольская» произвела 645 млн яиц. Продукция компании продаётся в Пермском крае и отправляется в соседние регионы. Предприятие полного цикла включает в себя цеха выращивания молодняка и содержания кур-несушек, цеха сортировки, упаковки и переработки яиц, а также сушки яичного порошка. Общая численность промышленного поголовья составляет 2,1 млн птиц.

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