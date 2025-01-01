С начала года в Пермский край ввезли 162 тонны казахстанских помидоров Поделиться Твитнуть

С начала января по конец февраля 2025 года в Пермский край поступило 162 тонны свежих томатов, импортированных из Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Последняя крупная поставка в объёме 15 тонн прибыла из Казахстана 21 февраля. Специалисты Россельхознадзора совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ ВНИИКР провели инспекцию партии свежих томатов и отобрали образцы для лабораторного анализа с целью определения фитосанитарного состояния продукции. Согласно результатам исследований, карантинные вредители в томатах не были выявлены.

На основании заключения лаборатории был оформлен Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, разрешающий дальнейшее использование продукции по назначению.

Напомним, в декабре 2024 года Пермьстат зафиксировал резкий рост цен на помидоры в Прикамье. За месяц они подорожали на 26%.

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