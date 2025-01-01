В Прикамье простятся с погибшим участником СВО Евгением Ложкиным Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского округа

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Нытвенского округа Евгений Николаевич Ложкин. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета ВКонтакте.

Рядовой Евгений Ложкин служил в десантно-штурмовом подразделении, а 1 декабря 2024 года погиб при выполнении боевой задачи, проявив мужество и героизм. Обстоятельства его гибели не сообщаются.

С военнослужащим простятся 28 февраля на ст. Чайковская.

Церемония прощания начнётся в 10:00 в Доме творчества (ул. Коробейникова, 2), а гражданская панихида — в 11:00.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами… Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — говорится в сообщении на странице муниципалитета.

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