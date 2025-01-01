В Верещагинском округе Прикамья появятся собственные награды Наивысшей станет звание «Почётный гражданин» Поделиться Твитнуть

Верещагино / фото: fpv.perm.ru

Верещагинская окружная дума утвердила три типа наград для поощрения: звание «Почётный гражданин», знак отличия «За заслуги перед округом» и Почётная грамота округа. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Почётной грамотой отмечаются граждане и организации за особые достижения и существенный вклад в процветание округа. Это может быть героический поступок, спонсорская помощь, широкое признание жителя или компании в сферах культуры, науки, образования и др.

Основанием для получения знака отличия будут являться значимые успехи граждан в защите Родины, в научной и инновационной деятельности, продвижение информации об округе в средствах массовой информации и т.д.

Звание «Почётный гражданин» является наивысшей формой признания вклада человека в развитие округа и присуждается лицам, отдавшим муниципалитету не менее четверти века. Информация о лауреатах этого звания будет внесена в книгу «Почётные граждане округа», а их жизненный путь будет освещён в местной прессе.

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