Алёна Бронникова
Дума Кунгурского округа в Прикамье отклонила требования прокурора об отставке главы
Представление было рассмотрено на заседании 27 февраля
Депутаты думы Кунгурского муниципального округа Прикамья на заседании 27 февраля рассмотрели представление местной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы округа Вадима Лысанова в связи с утратой доверия. Требование было отклонено.
Как сообщает Properm.ru со ссылкой на источник прокуратуры Кунгурского городского округа, надзорный орган намерен добиваться отставки мэра. Следующим шагом станет обращение в суд.
Ранее стало известно, что представление с требованием о досрочном прекращении полномочий Вадима Лысанова поступило в думу в связи с выявленным конфликтом интересов.
Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, прокуратура установила, что глава округа не принял меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего между ним и руководителем одного из муниципальных учреждений в связи с близкими отношениями между ними. Также был выявлен факт неправомерного предоставления руководителю учреждения земельного участка, находящегося в ведении администрации, в аренду. Надзорный орган внёс в думу представление по факту несоблюдения главой муниципального образования требований антикоррупционного законодательства, поставив вопрос о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.
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