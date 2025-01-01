Алёна Бронникова Дума Кунгурского округа в Прикамье отклонила требования прокурора об отставке главы Представление было рассмотрено на заседании 27 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Кунгурского муниципального округа Прикамья на заседании 27 февраля рассмотрели представление местной прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы округа Вадима Лысанова в связи с утратой доверия. Требование было отклонено.

Как сообщает Properm.ru со ссылкой на источник прокуратуры Кунгурского городского округа, надзорный орган намерен добиваться отставки мэра. Следующим шагом станет обращение в суд.

Ранее стало известно, что представление с требованием о досрочном прекращении полномочий Вадима Лысанова поступило в думу в связи с выявленным конфликтом интересов.

Как сообщается на сайте администрации муниципалитета, прокуратура установила, что глава округа не принял меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего между ним и руководителем одного из муниципальных учреждений в связи с близкими отношениями между ними. Также был выявлен факт неправомерного предоставления руководителю учреждения земельного участка, находящегося в ведении администрации, в аренду. Надзорный орган внёс в думу представление по факту несоблюдения главой муниципального образования требований антикоррупционного законодательства, поставив вопрос о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.

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